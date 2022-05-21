وزير التموين: رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 6 شهور

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي يتم العمل عليها وهي رفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 شهور.

وقال المصيلحي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، إنه لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على السلع مثل المشروع القومي للصوامع وجار الوصول إلى 5.5 مليون طن صوامع.

وأضاف المصيلحي أنه تم مواجهة أزمة الزيوت من خلال زيادة المستودعات في كافة الأماكن سواء للقطاع العام أو الخاص ولدينا سعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن زيوت خام سواء زيت نخيل أو صويا أو عباد الشمس”.

وتابع المصيلحي أنه تم مواجهة أزمة من قبل في السكر ولدينا كميات كافية من السكر، كما وصل إلى 1300 دولار طن الزيت بعد أن كان قبل عام 700 دولار، وبلغ السعر بعد الأزمة الأوكرانية إلى أكثر 120%.

وأشار المصيلحي الي أنه يوجد احتياطات كافية من الدواجن المجمدة، والدولة تعمل على كافة محاور الأمن الغذائي، وتم اعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية وتم البدء في إنشاء المناطق اللوجيستية والمناطق متعددة الأغراض، ولدينا الآن 40 ألف منفذ، بكافة أنحاء الدولة، ولدينا 7 آلاف منفذ لمشروع “جمعيتى”، ليتيح التوزيع على كافة القري في كافة ربوع مصر حتى يمكن الحصول المواطن عليها بسهولة دون أن يتكلف أعباء أخري، بجانب التحول الرقمي.

وأكد المصيلحي واجهنا زيادة الأسعار ولا يمكن ثبات الأسعار بأي حال ولكن الدولة نفذت العديد من المبادرات المختلفة من أجل السيطرة على الأسواق، ونجحت خلال شهر رمضان الماضي فى السيطرة على الأسواق.

و قال المصيلحي إنه يتم دراسة كل الأمور بجدية لوضع ملف الأمن الغذائي على رأس الأولويات، موضحا أن هناك رقابة على الأسواق وهناك تعاون مع كافة الأجهزة الرقابية، ولدينا خطة حقيقية واستراتيجية لتطوير الأسواق.