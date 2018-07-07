وزير التموين: ربط إلكترونى بالمحافظات لمتابعة مشكلات المواطنين

محمد مجدى أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يستطيع إدارة وزارة التموين طالما لا يوجد أسلوب عمل إدارى غير صحيح.وقال المصيلحى فى الاجتماع المنعقد الآن بمديري ووكلاء وزارة التموين في قاعة كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنه سيتم عمل ربط إلكتروني بمديريات ومكاتب التم

محمد مجدى



أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يستطيع إدارة وزارة التموين طالما لا يوجد أسلوب عمل إدارى غير صحيح.

وقال المصيلحى فى الاجتماع المنعقد الآن بمديري ووكلاء وزارة التموين في قاعة كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنه سيتم عمل ربط إلكتروني بمديريات ومكاتب التموين في المحافظات بإدارة مخصصة في الوزارة لحل مشكلات المواطنين.

وطالب المصيلحى بضرورة العمل على إصلاح الخطأ بالعمل الصحيح وليس بخطأ آخر، مشددا على أن أكثر الأخطاء التى تواجه التموين بعد مشكلات البطاقات التموينية هى المخابز ومستودعات الدقيق.