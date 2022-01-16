اقتصاد وأسواق

وزير التموين: دمغة الذهب الجديدة بـ«الباركود»

دمغ جميع المشغولات الذهبية بالباركود والاستغناء عن الدمغة القديمة
محمد مجدي 4:12 م, الأحد, 16 يناير 22 4:12 م, الأحد, 16 يناير 22

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قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم حاليًا العمل على الانتهاء من مشروع دمغة الذهب بالتقنية الحديثة الليزر “الباركود” حيث أن المشروع في المراحل التجريبية الأخيرة، على أن يتم البدء الفعلي لدمغ جميع المشغولات الذهبية بعد تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر.

وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر عقده أمس في وزارة التموين، أن الشركة المصرية للاتصالات طلبت مهلة 6 أشهر للانتهاء من المركز الذي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات الذهبية في مصر.

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وكان إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية قال خلال المؤتمر إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتنمية الصناعة المصرية سيقام في فبراير المقبل وللمرة الثالثة على التوالى مؤتمر ومعرض الذهب والمجوهرات.

وأضاف واصف أن المؤتمر والمعرض يهدف لحل مشاكل سوق المجوهرات المصرى ويعمل على تنشيط وتطوير وتنمية هذا القطاع الكبير بشكل واضح في الاقتصاد المصري.

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وأكد واصف أن صناعة الذهب والمجوهرات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ما يؤهل مصر لتكون مركزا لصناعة المشغولات الذهبية ومركز تصديري للدول العربية والأفريقية .

وأوضح واصف أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في صناعة المشغولات الذهبية تمكننا من تطوير وتحديث صناعات الذهب و المشغولات الثمينة ، مؤكدا أن إنشاء مدينة الذهب مركزا عالميًا ومحليًا أسوة بمدن وعدة دول أقامت مدنا لصناعة المعدن النفيس منها دبي وتركيا بما يؤدي إلى تحديث وتطوير شكل صناعة الذهب في مصر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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