وزير التموين: دراسة لطحن البطاطا واستخدامها في الخبز المدعم

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري دراسة تكنولوجيا طحن البطاطا واستخدامها في الخبز المدعم.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم على هامش المؤتمر الصحفي أنه من المقرر أن تكون النسبة مابين 10 إلى 20%.

و أضاف المصيلحي إلى أنه من الممكن أن يوفر هذا النظام نحو مليون طن قمح مستورد مما بساهم فى توفير ما يتم استهلاكه من منظومة الخبز .

و تابع وزير التموين ان مصر لديها اكتفاء هائل من انتاج البطاطا، موضحا ان الاشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا للوصول الى دقيق مناسب منها للاستخدام في انتاج رغيف العيش المدعم.

و أشار وزير التموين الي أن البطاطا المستهدف استخدامها في الخبز المدعم هي البطاطا البيضاء و ليست الحمراء التي يتم شوائها.