وزير التموين: دراسة حول إقامة مصانع لعجينة البطاطا أو البطاطس لإنتاج الخبز المدعم

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم دراسة إمكانية إقامة مصانع لإنتاج عجينة البطاطا أو البطاطس ومدى جدواها اقتصاديا، بالإضافة إلى شبكة التوزيع التي ستتم عليها.

وقال المصيلحي خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية في محافظة بني سويف، إن مصر لديها أراض صحراوية كبيرة، ونستطيع زراعة نوع معين من البطاطا وهي البطاطا البيضاء ذات الإنتاجية العالية.

وأكد وزير التموين أن الفكرة مطبقة في العديد من الدول كالولايات المتحدة وإنجلترا ، ورغيف الخبز المنتج من البطاطا يتميز بطعمه الجيد وبإمكانية حفظه لفترات طويلة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن فكرة إضافة البطاطا لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم فكرة عظيمة والمنظور رائع، ولكن المهم هو توفير التكنولوجيا، مشيرا إلى صعوبة توفير غلايات بكل مخبز.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قدقال في مؤتمر صحفي خلال شهر يونيو الماضي إنه يتم حاليًا دراسة إضافة طحين البطاطا على دقيق القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

وأشار إلي أن ذلك بهدف تخفيض تكلفة استيراد الأقماح ، وخفض الكميات التي يتم استيرادها بنحو 500 ألف طن ، حيث إنه جار دراسة تكنولوجيا طحن البطاطا واستخدامها في الخبز المدعم ، موضحَا أنه من المقرر أن تكون النسبة مابين 10 إلى 20%.

وعن كيفية إنتاج الخبز المدعم بالبطاطا والدقيق شرح المصيلحي الفكرة قائلا: يتم سلق البطاطا وخلطها مباشرة مع دقيق القمح، وتوفير كمية من مياه العجن لوجودها في البطاطا المسلوقة، حيث يتم بعد حصاد البطاطا غسلها جيدا وسلقها وتعبئتها في عبوات مختلفة تنقل إلى الأفران مباشرة أو مجمدة بالعبوات الخاصة بها.

وأوضح المصيلحي أنه بعد ذلك يتم العجن والخبز بنفس الطرق العادية المتداولة ليخرج رغيف خبز فائق الجودة مستصاغ ، ويعتبر منتج محليا مصريا يسهل توفيره طول العام، كما أنه يمكن عمل كل ذلك آلي وعمل كميات كبيرة جدا وتوفيرها وتوزيعها على المخابز المختلفة في أي مكان.

وإذا استقر الوضع وسنستقر إن شاء الله سوف نعيد الدعم النقدي المشروط ميزة للمواطن إن الفلوس تكون على بطاقته التموينية ويشتري العيش زي ما هو عايز بـ 5 قروش برضه ، واللي يفضله يفضل فلوس ويقدر يستفيد منه.