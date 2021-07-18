وزير التموين: دراسة تعديل منظومة صرف الخبز وتأسيس شركة قها وإدفينا بالشراكة مع الخدمة الوطنية (فيديو)

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة تعديل نظام صرف الخبز المدعم للمواطنين وذلك على بطاقات التموين من حيث أن يتم تحويله الي نقدي بدلا من عيني . وقال المصيلحي خلال مداخله هاتفيه مع أحمد…

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة تعديل نظام صرف الخبز المدعم للمواطنين وذلك على بطاقات التموين من حيث أن يتم تحويله الي نقدي بدلا من عيني .

وقال المصيلحي خلال مداخله هاتفيه مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن حق المواطن لن يتغير ولكن سيصبح للمواطن مبلغ نقدي يشتري من خلاله الخبز المدعم مثل صرف السلع التموينية ، مشيرا إلي أن ذلك يتم دراسته كما سيطرح على المجتمع المدني لمناقشته .

واضاف المصيلحي أنه تم مناقشة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي تم خلاله التأكيد على أن الاحتياطي لا يقل عن 6 أشهر ، كما أن الرئيس يدعم بشكل كمال وزارة التموين ، كما أن السلع الأساسية متوفرة و بشكل كبير حتي لا يتم تعطيش السوق لاي سلعة .

و كشف المصيلحي أنه تم تأسيس شركة قها و إدفينا بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، بحيث تجميع كافة قدرات الصناعات الغذائية وتم الحصول على 148 الف فدان في مدينة السادات .

وقال المصيلحي إنه سيتم البدء في العمل خلال شهر بعد عيد الاضحي على أن يتم الانتهاء من كل الدراسات الهندسية والفنية كما سيتم طرح إنتاج جديد على اعلي مستوي من العصائر والمركزات والخضار المجمد و كافة المنتجات المعبئة مثل الفول و الفاصوليا .

واكد المصيلحي انه يتم العمل على العودة مرة أخري لإعادة صياغة شركتي قها و إدفينا لما يجب أن تكون وزيرعليه في 2021 .