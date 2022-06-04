وزير التموين : حق المواطن ثابت وله عدد من الأرغفة سواء قام بصرف حصته يوميا أو كل ثلاثة أيام

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التي تم اتخاذها ‏لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتي في صالح المواطن لضمان ‏وصول الدعم إلى مستحقّيه ومنع التلاعب في الدعم المقدَّم ‏للمواطن على رغيف الخبز، إضافة الى منع التكدس أمام ‏المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًّا للمستفيدين ‏من دعم الخبز، الذين يصل عددهم إلى 72 مليون مواطن‏، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم ‏التلاعب في أرصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب ‏النفوس الضعيفة باستنزاف أرصدة المواطن على بطاقة ‏الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز، وهو ما تم التحذير ‏منه مسبقًا.

وقال ‏وزير التموين إن حق المواطن هو هو على ‏بطاقة الدعم، حال قام بصرف حصته من الخبز يوميًّا أو كل ‏ثلاثة أيام، بناء على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناءً ‏على عدد الأرغفة المخصصة لكل بطاقة بعدد الأفراد ‏الموجودين بها.

وأضاف المصيلحي أن ‏المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته بعد يومين فى حال ‏صرفه لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا لأنه يكون قد حصل على ‏حقه من عدد الأرغفة في الأيام الثلاثة التي صرفها من رصيده ‏على بطاقة الدعم.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم “يوم بيوم”، ‏مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 ‏مليار جنيه سنويًّا بواقع يصل إلى ٥.٥ مليار جنيه شهريًّا، ‏ومن ثم فإن القرارات التي تُتخذ تأتي للحفاظ على الدعم ‏المقدَّم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم إلى ‏مستحقّيه.‏

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين ‏أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى ‏أصحاب المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية.‏