وزير التموين : حق المواطن ثابت وله عدد من الأرغفة سواء قام بصرف حصته يوميا أو كل ثلاثة أيام

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التي تم اتخاذها لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتي في صالح المواطن لضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه ومنع التلاعب في الدعم المقدَّم للمواطن على رغيف الخبز، إضافة الى منع التكدس أمام المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًّا للمستفيدين من دعم الخبز، الذين يصل عددهم إلى 72 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم التلاعب في أرصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستنزاف أرصدة المواطن على بطاقة الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز، وهو ما تم التحذير منه مسبقًا.
وقال وزير التموين إن حق المواطن هو هو على بطاقة الدعم، حال قام بصرف حصته من الخبز يوميًّا أو كل ثلاثة أيام، بناء على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناءً على عدد الأرغفة المخصصة لكل بطاقة بعدد الأفراد الموجودين بها.
وأضاف المصيلحي أن المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته بعد يومين فى حال صرفه لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا لأنه يكون قد حصل على حقه من عدد الأرغفة في الأيام الثلاثة التي صرفها من رصيده على بطاقة الدعم.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم “يوم بيوم”، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويًّا بواقع يصل إلى ٥.٥ مليار جنيه شهريًّا، ومن ثم فإن القرارات التي تُتخذ تأتي للحفاظ على الدعم المقدَّم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى أصحاب المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية.