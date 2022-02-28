وزير التموين: حذف فوري من منظومة الدعم لمن يتعدي على الأراضي الزراعية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تلقي كشف من كل محافظ مسجل به أسماء من قام بالتعدي على الأراضي الزراعية بعد تطبيق التصالح مع المخالفات، ليتم حذفه بشكل فوري من بطاقات التموين في نفس شهر وصول…

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تلقي كشف من كل محافظ مسجل به أسماء من قام بالتعدي على الأراضي الزراعية بعد تطبيق التصالح مع المخالفات، ليتم حذفه بشكل فوري من بطاقات التموين في نفس شهر وصول الكشف للوزارة.

وأضاف المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، أنه جاري دراسة إصدار قانون يجعل من تهمة البناء على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف ما يسقط جميع الحقوق للمتعدي على الأراضي الزراعية .

واستكمل وزير التموين قوله : “بقول للمعتدين على الأراضي الزراعية ماعرفكمش و مالكومش عندي حاجة و هيتشطبوا من الدعم ، و متزعلوش منى هيكون في قانون أنه يصبح جريمة مخلة بالشرف”.

وطالب المصيلحي المواطنين بعدم ترك بطاقات التموين لدى البدالين ولا يزال البعض يتركها، حيث تم ضبط مخبز في محافظة سوهاج يمتلك بطاقات تموين ولا يقوم بإنتاج الخبز، ولكنه يضع البطاقات على ماكينة الصرف ليوحي بإنتاج الخبز ويتمكن من بيع الدقيق والسولار في السوق الحرة.

وأشار إلى أنه لن يتم إضافة أي أفراد جدد على بطاقات التموين باستثناء الأسماء الواردة من وزارة التضامن خلال الفترة الحالية لاستكمال قواعد البيانات .