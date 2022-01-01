اقتصاد وأسواق

وزير التموين: جار دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الاكثر احتياجا لتعويضها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتخذ قرار حتى الآن في الخبز ولكن الدراسات موجودة وسيتم اتخاذ قرار خلال الفترة المقبلة وقال المصيلحي خلال تصريحات مسجلة لبرنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد أن دراسة عملية…

محمد مجدي 10:50 م, السبت, 1 يناير 22 10:50 م, السبت, 1 يناير 22

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتخذ قرار حتى الآن في الخبز ولكن الدراسات موجودة وسيتم اتخاذ قرار خلال الفترة المقبلة

وقال المصيلحي خلال تصريحات مسجلة لبرنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد أن دراسة عملية تحويل الخبز إلى الدعم النقدى المشروط، أي تحويل قيمة دعم الخبز والتي تبلغ 51 مليار جنيه على 71 مليون مستفيد مع تحديد قيمة المواطن وبالتالي يتم تحرير القمح والدقيق.

واضاف المصيلحي أنه جاري دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الاكثر احتياجا لتعويضها ، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بدون الحوار مع مجلس النواب وأصحاب القرار.

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و تابع المصيلحي أنه توجد لجنة مشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهدف إعادة صياغة الدعم من أجل توصيله لمستحقيه، مناشدا المواطنين بعدم الالتفاف حول الشائعات، منوها أن كل المبادرات التي تطلقها الدولة هدفها تنمية الأسرة، و إيصال الدعم لمستحقيها

وأشار إلى أنه حان الوقت لإعادة دراسة تعديل سعر رغيف الخبز حيث قدمت وزارة التموين 4 سيناريوهات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيادة سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا.

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وأوضح أن سعر رغيف الخبز لم يتغير منذ 33 سنة، وكان سعر رغيف الخبز في 2005 تكلفته 18 قرش ويباع بسعر 5 قروش ، وحاليا تكلفته تصل إلى 65 قرش ويباع بسعر 5 قروش، منوها إلى أن رفع سعر رغيف الخبز يرفع قيمه رغيف الخبز حيث يعمل على حسن استخدامه، حيث يتم استخدامه بشكل سيئ ويتم إهداره.

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وأشار إلى أن الدعم النقدي والنقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني، حيث أن المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العيني. 

ولفت إلى ارتفاع سعر القمح المستورد من 250 إلى 361 دولار سعر الطن في اخر شحنة تم التعاقد عليها، بجانب رفع سعر أردب القمح بنحو 100 جنيه، أي 660 جنيه للطن، منوها إلى أن الهدف ليس تقليل الدعم ولكن رفع كفاءته.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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