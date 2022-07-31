وزير التموين : جار اتخاذ اللازم لتنفيذ الزيادة المقررة على البطاقات التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الزيادة ‏المقررة على بطاقة التموين من السلع طبقاً لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجا جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريباً، حيث إن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر.

يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي قال في تصريحات سابقة إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس سيتم ضخ مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون بطاقة تموينية من أصل 23 مليون بطاقة ، من خلال إضافة 100 جنيه للأسرة الواحدة المقيدة على البطاقات التموينية، والتي تصل إلي 300 جنيه حسب عدد الأسر المقيدة على البطاقة التموينية.

حيث هناك بطاقات تموينية تضم زوجا وزوجة وأبناء وتلك أسرة واحدة ستحصل على 100 جنيه دعما إضافيا، وزوج وزوجة وأبناء وجد وجدة وتلك أسرتان ستحصل البطاقة التموينية الخاصة بهم على 200 جنيه ، والبطاقة التموينية والتي تضم 3 أسر وهم الجد والجدة والزوج والزوجة والأحفاد وتلك البطاقة التموينية ستحصل على 300 جنيه.

وأضاف المصيلحي في بيان اليوم أنه تم صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ توزيع ‏السلع التموينية لشهر أغسطس ، مؤكداً بدء صرف السلع ‏التموينية لشهر أغسطس غداً بالنسب المقررة لكل مواطن ‏على بطاقة الدعم من السلع الأساسية ( الزيت – الأرز – السكر ) بالإضافة ‏إلى اختيار المواطن من السلع الأخرى حسب الدعم المقرر له ‏على بطاقة الدعم.

ومن جانبه أكد أحمد كمال ‏‏معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة وجود 25 ‏سلعة تصرف شهرياً لـ 40 ألف منفذ تقوم بصرف السلع ‏التموينية للمواطنين.

وأشار إلى أن السلع التي يتم صرفها ‏لمنافذ التوزيع ذات جودة عالية وتخضع لرقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.

وأضاف كمال أن وزير التموين دائماً ما يوجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ، ومديريات ‏التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع ‏التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ، وكذلك جودة ‏السلع.‏