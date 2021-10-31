وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم

مصيلحي: سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرا بنحو 250 دولارا للطن وأصبح اليوم 330 دولارا

قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير التموين باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة.

واوضح وزير التموين، أنه منذ منتصف عام 2020 ومع بدء تلقى المواطنين حول العالم، بدأ الطلب يزداد على السلع فى ظل نقص المعروض منها، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة فى أسعار تلك السلع.

وأضاف المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة أحمد سمير رئيس اللجنة، إلى أن الزيادة فى الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، وزيادة أسعار القمح عالميا.

وأشار الوزير إلي أن سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرا بنحو 250 دولارا للطن، وأصبح اليوم بسعر 330 دولارا، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا، وبلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولارا للطن الواحد.

وتابع المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن روسيا هى أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم واضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح، كما فرضت عليه رسوما، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البترول من 65 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا قائلا: “هذا الأمر لا يجعل أحدا سعيدا”.