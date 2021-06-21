اقتصاد وأسواق

وزير التموين: توقيع مبادرة مع 3 بنوك لتمويل تحويل المخابز للعمل بالغاز طبيعي (فيديو)

ضمن مبادرة تحويل المخابز البلدية المدعمة من سولار إلي غاز طبيعي
محمد مجدي 7:48 م, الأثنين, 21 يونيو 21 7:48 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم اليوم توقيع مبادرة بين وزارة التموين مع بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، ضمن مبادرة تحويل المخابز البلدية المدعمة من سولار إلي غاز طبيعي .

وأكد المصيلحي خلال كلمة على قناة تن الفضائية أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

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وأضاف المصيلحي أنه كان يجب وجود تنسيق كبير بين وزارة التموين، ووزارتي التنمية المحلية والبترول حتي يمكن وضع خريطة تحويل المخابز من سولار إلي غاز طبيعي.

وتابع المصيلحي أن دور وزارة التنمية المحلية، إصدار كافة التصاريح اللازمة لأعمال الحفر وأعمال التركيب، بينما دور وزارة البترول هو مد شبكة الغاز حتي تصل إلي مكان المخبز .

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وأشار المصيلحي إلي أنه يأتي بعد ذلك دور الهيئة العربية للتصنيع، بتوفير العدادات وكذلك توفير الولاعات اللازمة لتشغيل المخبز حتي يتم نجاح هذه المهمة .

وأضاف المصيلحي أنه جاء بعد ذلك عملية التمويل المالي اللازم لذلك، وكان من الأمور المهمة حتي نكون طرفا واحدا مع أصحاب المخابز، وأن يتم العرض على البنك المركزي أن يدخل تلك المبادرة ضمن مبادرة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5%.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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