وزير التموين : توفير «555 والشبراويشي» في المجمعات الاستهلاكية قريبا

أشار المصيلحي إلى أنه لن توجد قيود على شراء تلك المنتجات للمواطنين ولكن بحد أقصي.

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم عقد اجتماع عصر اليوم الخميس مع شركة السكر والصناعات التكاملية بهدف إعادة توزيع الكحول الإيثيلي والمستخدم في تطهير المنشآت.

وقال المصيلحي خلال لقاء يذاع الآن على قناة الأولي المصرية إن الجهات المستهدفة هي المستشفيات والمصانع وأماكن التجمعات الكبري، موضحا أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعد أكبر منتج للكحول في مصر.

وأكد أنه سيتم توفير منتجات 555 و قسمة والشبراويشي في المجمعات الاستهلاكية قريبا والتي تعد أعلى نسبة تركيز للكحول وتصل في بعضها إلى 90% .

وتشهد الأسواق إقبالا من المواطنين على شراء منتجات التطهير الكحولية في ضوء إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا بعد وصول عدد الحالات المعلنة في مصر إلى 210 حتى مساء الأربعاء.

وقال المصيلحي إن العجز الذي حدث في منتجات المطهرات الكحولية نتيجة أن معظمها ينتج من القطاع الخاص ولم يكن هناك إقبالا من الأساس عليها قبل تطورات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المصانع الحكومية مثل شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج بعضها مصل كولونيا 555 وستزيد إنتاجها سريعا.

وأشار المصيلحي إلى أنه لن توجد قيود على شراء تلك المنتجات للمواطنين ولكن بحد أقصي.

يذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين وتعد الذراع الغذائي للحكومة.