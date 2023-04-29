وزير التموين : توريد 365 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أإه حدث ارتفاع في معدلات توريد القمح المحلي حيث تم استلام توريد حتى الآن 365 ألفا و740 طنا.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي ينعقد حاليا أن موسم حصاد وتوريد القمح المحلي الحالي شهد زيادة في معدلات التوريد حيث تم استلام في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي حيث تم استلام 240 الف طن قمح في موسم 2022.

وتابع المصيلحي أن حجم المساحة المنزرعة في الموسم الحالي من القمح تبلغ 3.2 مليون فدان بمتوسط إنتاجية الفدان 18 اردب للفدان حوالي بكمية تصل 9 ملايين طن قمح .