وزير التموين : توريد 3.920 مليون طن قمح محلي حتى الآن

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 3.740 مليون طن قمح محلي، بالإضافة الى 152 ألف طن تقاوي، و40 ألف طن لمصانع المكرونة ليصبح الإجمالي 3.920 مليون طن بزيادة تتراوح من 11 إلى 12% عن الموسم الماضي.

وأكد المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الظروف العالمية دفعت أسعار القمح المستورد لترتفع من نحو 300 إلى 320 دولارا للطن لتبلغ حاليا ما يتراوح من 480 إلى 490 دولارا للطن ، بما يعني زيادة تبلغ مليار دولار (نحو 18 مليار جنيه).

لافتا الى أن موازنة العام المالي 2022/2023 شهدت زيادة في مخصصات الدعم بأكثر من 22 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.