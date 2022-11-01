وزير التموين: توريد 205 آلاف طن أرز شعير من المزارعين حتى الآن

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توريد نحو 205 آلاف طن أرز شعير من المزارعين حتى الآن وذلك لإنتاج 120 ألف طن أرز وهو ما يكفي نحو 5 شهور، مشيرًا إلى أنه يتم توافر سلعة الأرز في كافة المنافذ وسلاسل السوبر ماركت.

وأضاف المصيلحي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه يقوم بعمل استبيان يومي للتأكد من توافر السلعة بالأسواق، وردا على سؤال بشأن اختفاء بعض أنواع الأرز من العلامات التجارية ذات الأسعار المرتفعة أكد أنه يجب على الشركات تقديم عناصر التكلفة الخاصة بهم وسيتم اعتمادها مثلما حدث في سلعة السكر.

وأشار إلى أنه من الضرورة تقديم مواصفات معينة حتى يتم الاعتماد، تتضمن نسبة الكسر التي تتراوح من 2% الى 3% وأساليب التعبئة وتاريخ الصلاحية، مشددا على أن الوزارة لا تستهدف وقف أي ترس في عجلة الإنتاج.

وقال المصيلحي، إنه لولا تحديد سعر كيلو الأرز السائب بنحو 12 جنيها والمعبأ بسعر 15 جنيها لكانت هناك مضاربات غير طبيعية على الشعير، مؤكدًا أن إجمالي عدد المضارب التي تم التعاقد معها بلغ 125 مضربا، ومستهدف الوصول بها الى نحو 174 مضربا بنهاية الأسبوع الحالي مشيرا إلى أن المضارب المشاركة تقوم بضرب 50% للقطاع الخاص و50% لصالح الوزارة.

وأضاف المصيلحي، أنه تم تحرير محاضر لبعض المضارب بمحافظة دمياط قامت ببعض الممارسات غير المنضطبة، مشيرا الى أن الوزارة طالبتهم بتوفيق أوضاعهم.