وزير التموين: توريد 2.7 مليون طن قمح محلي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، موضحَا أن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر.

وأضاف المصيلحي خلال كلمته اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان “دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي، أن إجمالي توريدات القمح المحلي بلغت حتى الآن نحو 2.7 مليون طن، مشيرا الى أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.

وأشار وزير التموين إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 5 شهور، موضحَا أن الدولة تسعى إلى توفير اللحوم الحية من كافة الجهات بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك.

واكد وزير التموين أنه قريبا جدا سيتم استيراد لحوم من جيبوتي بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية منوها بأنه سيحدث انفراجة في اللحوم قريبا، موضحَا أن ارتفاع اسعار الشحن احد اسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والسكر إضافة إلي جميع السلع الغذائية.