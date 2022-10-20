وزير التموين: توريد 140 ألف أرز شعير من المزارعين حتى الآن

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم فتح الباب أمام مضارب القطاع الخاص للمشاركة في عملية توريد الأرز، والذي تم نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية.

وأكد المصيلحي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حصيلة توريد الأرز بلغت حتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.

وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن وزارة التموين تستقبل، منذ بدء موسم الحصاد، توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية؛ إذ تستهدف الوزارة استلام ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 2022.

وأوضح أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة جهود الوزارة في توفير الأرز بالسوق المحلية.

وأكد رئيس الوزراء في بداية اللقاء على ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولا سيّما الأزمة الروسية الأوكرانية التي تُهدد الأمن الغذائي للدول، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل توفير مُختلف السلع للمواطنين.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقوم بجهودها لتوفير الأرز وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مُختلف السلع الأساسية، وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور على المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية.سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين مساويًا لثمنه على البطاقة التموينية؛ من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية.

مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.