وزير التموين : توافر الأرز بالمنافذ الحكومية والخاصة بالأسعار المعلنة

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكافة المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني بكافة محافظات الجمهورية.

وشدد المصيلحي في بيان اليوم على استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية احمد كمال أن الوزير قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يومي لكميات كبيرة من الأرز بالمجمعات ومتابعه ضخه فى مخازن شركات الجملة لصرفه لمنافذ صرف السلع التموينية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المصيلحي قد وجهه الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات بمتابعه توافر الارز فى كل قطاعات البيع الغذائية للتأكد من التزام الكل ببيعه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.