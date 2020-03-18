وزير التموين: تكالب المواطنين على شراء السلع ظاهرة إنسانية عالمية‎

قال : "يجب أن نعمل على تقليل تلك الظاهرة والتي تضر المواطن أكثر مما تضره".

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المواطن ما يهمه أن يستطيع الحصول على السلع الأساسية، مؤكدا أن تكالب المواطنين على شراء السلغ ظاهرة إنسانية عالمية.

وأكد المصيلحي خلال لقاء يذاع الان على القناة الاولي انه يتم محاربة عدو غير واضح ويجب أن نتعلم من الدول التي حدثت بها أزمة فيروس كورونا .

وضرب المثال فترة صيام رمضان، قائلا: “يتم شراء كميات كبيرة من السلع ومع ذلك لا يتم استهلاكها بشكل كامل”.

يشار إلي أن فيروس كورونا انتشر في أغلب دول العالم و من بينها مصر.

وأوضح وزير التموين أن جميع الدول التي حدث فيها إنتشار للفيروس حدث تكالب للمواطنين وهي ظاهرة إنسانية.

وأضاف: “يجب أن نعمل على تقليل تلك الظاهرة والتي تضر المواطن أكثر مما تضره”.

وتابع: “أنا أريد أن اطمئن المواطن عن حقائق وكان هناك اجتماع مع شعبة صناعة الأغذية الأسماك والدواجن والزيوت والألبان والسلاسل التجارية والغرف التجارية.، للمناقشة للمرة الثانية أن الجميع لديهم الخامات لصناعة السلع مدة 4 شهور قادمة”.

وقال إن تلك الخامات قادمة من الشرق الأقصي وتم استيراد الخامات من الصين قبل حدوث الأزمة وذلك في شهر ديسمبر ويناير وهو عيد رأس السنة الصينية.

وكشف أن جميع الخامات التي تم استيرادها بهدف طرحها في الأسواق خلال شهر رمضان.