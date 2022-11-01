وزير التموين: تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا سيظهر أثرها على التعاقدات الجديدة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تعليق مشاركة روسيا في تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة في التعاقدات الجديدة، موكدّا في الوقت ذاته أن مصر لديها عدد كبير من المناشئ المعتمدة لاستيراد الأقماح.

وأضاف المصيلحي، على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن تأثير القرار سيكون على سعر المنتج بكل تأكيد وستضح الأمور عند طرح الوزارة مناقصات جديدة خلال الفترة المقبلة، كما أن قرار روسيا سيؤثر بكل تأكيد على سعر المنتج عالميًا.

وتابع المصيلحي، إلا أن التأثير لم يكن على إتاحة المنتج خاصة أن المنتج كان متوفرًا لدينا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أنه لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر وأسبوع ، أي حتى إبريل المقبل، ولكن يظهر تأثيره بشكل واضح مع بداية التعاقدات الجديدة.

ولفت المصيلحي إلي أنه من المقرر استيراد نحو مليون طن قمح خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأرصدة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استيراد 3.6 مليون قمح منذ بداية العام المالي الجاري، على أن يتم استيراد مليون طن قمح آخر خلال الفترة المقبلة.