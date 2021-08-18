اقتصاد وأسواق

وزير التموين : تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بيلا روسيا

خلال زيارة قام بها وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الي دولة بيلا روسيا
محمد مجدي 12:25 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 12:25 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة دولة بيلاروسيا ورافقه كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع، و الدكتور علاء عز عضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد المصيلحي في بيان اليوم أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة في مجال البورصات السلعية وتنمية وتطوير التجارة الداخلية وخاصة أن دولة بيلاروسيا لديها خبرة كبيرة فى مجال البورصات السلعية، كما توجد فرصة متميزة للربط مع البورصة السلعية المصرية ‏الناشئة.

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وأشار المصيلحي إلى أنه قد تم زيارة مقر بورصة بيلاروسيا، وقد تم زيارة متحف البورصة السلعية البيلاروسية، وكذلك زيارة مقر وزارة التجارة وتنظيم المنافسة، وعقد عده لقاءات مع عدد من ‏الوزراء المعنيين خلال الزيارة ومنهم وزير التجارة وتنظيم المنافسة، ورئيس البورصة السلعية البيلاروسية .

واضاف المصيلحي أن الهدف الأساسي للزيارة في الاستفادة من خبرتهم الطويلة في مجال البورصات السلعية على مدار 16 عام وقد تم الوصول إلى حجم تداول سنوي 2.3 مليار ‏دولار، وكذلك تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة لمتابعة زيادة التعاون بين بيلاروسيا وجمهورية مصر العربية في مجال صناعة الألبان وكذلك اللحوم.

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وتعتبر البورصات السلعية أحد الآليات المتميزة لتنمية الصادرات، وكذلك تنويع مصادر المواد ‏الخام ومستلزمات الإنتاج، وتستطيع بها أن تخفض من أسعار السلع من خلال خفض ‏التكاليف، وفي الوقت نفسه تساهم البورصات السلعية في تنمية الصادرات، فضلا عن أن من مزايا البورصات السلعية الاستثمارات فيها ‏غير محدودة، كالاستثمار في الفكر والبشر .

ومن الجدير بالذكر بأن برتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الطرفين يهدف إلى نقل التجربة، والخبرات من البورصة السلعية البيلاروسية إلي البورصة السلعية المصرية وفى نفس الوقت البورصة السلعية المصرية ستكون ‏مرآه للبورصة السلعية البيلاروسية .

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فستتولى بيلاروسيا الدول الأورو آسيوية ‏لفتح أسواق للشركات المصرية، كما أن مصر ستفتح أسواق للشركات البيلاروسية لأفريقيا والدول العربية.‏

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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