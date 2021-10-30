اقتصاد وأسواق

وزير التموين: تعديل سعر رغيف العيش هدفه رفع كفاءة الدعم ولا يوجد تحريك في القريب العاجل (فيديو)

أوضح أن الدراسات الخاصة بسعر الرغيف موجودة لدى الرئيس السيسي
محمد مجدي 1:30 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 1:30 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر رغيف العيش المدعم ثابت حتي الآن عند 5 قروش، كاشفا أن الدراسات الخاصة بسعر رغيف العيش موجودة لدي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، و الهدف ليس تقليل الدعم و لكن رفع كفاءة الدعم .

و أضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الحكومة تعمل من خلال موازنة معتمدة و ليس الهدف تقليل الدعم و لكن رفع كفاءة الدعم ، ولابد من إعادة النظر في طريقة دعم الخبز .

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وتابع المصيلحي أننا نعلم جيدا أن البعض يقوم بتنشيف العيش و بيعه في آخر كل سوق في الأسواق بسعر 3.5 جنيه للكيلو الواحد ، بمعني أصح كأن الرغيف ب 35 قرشاً وطبعا ده بدل ماهو قيمته 60 قرشا يعد إهدار للدعم .

وتوقع المصيلحي أن الحل هو دراسة هذا الموضوع قد يكون تحول للدعم النقدي المشروط يبقي كويس أو التحول الدعم النقدي في مراحل مختلفة ولكن هذا الموضوع لازم يدرس بحيث يكون التنفيذ على مدي 3 سنوات أو 5 سنوات لوصول الدعم لمستحقيه ، مشيرا إلي أن ذلك توقعه الشخصي .

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وأوضح المصيلحي أن التحول إلى دعم نقدي على مراحل سيكون نتيجة نهائية و لكن ليس من غدا صباحاً ، قائلا الدعم النقدي المشروط هو مبلغ مالي يحصل من خلاله المواطن على رغيف العيش المدعم .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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