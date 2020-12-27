وزير التموين: تطوير 61 مجمعًا استهلاكيًا بـ34.2 مليون جنيه

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية، بلغ إجمالي تكلفته 34.2 مليون جنيه خلال عام 2020، حيث تم تطوير عدد 61 مجمعًا خلال العام الحالي، وجاري تطوير عدد 10 مجمعات أخرى مستهدف إنجازها خلال خطة 2020 /2021 ، ومستهدف تطوير نحو 47 مجمعًا خلال خطة 2020 /2021 .

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتبعها 3 شركات للمجمعات الاستهلاكية هي الأهرام والنيل والإسكندرية، بإجمالي 1300 فرع استهلاكي في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية.

استلام 2414 سيارة في مشروع المنافذ المتنقلة

وقال المصيلحي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، للإعلان عن حصاد وزارة التموين في 2020، أن مشروع المنافذ المتنقلة تم انشاؤه بوزارة التموين منذ عام 1995، وقد تم تسليم 5 مراحل سابقة بإجمالي 2414 سيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير 4828 فرصة عمل.

وأوضح المصيلحي، أنه في عام 2018 تم عقد بروتوكول بين الجهاز الإداري للمشروع والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسليم السلع الغذائية للسيارات بديلًا عن نشاط البوتاجاز.

وأضاف المصيلحي، أن مشروع المنافذ المتنقلة ينقسم إلى سيارات حمولة 1 و1.5 و5 أطنان بواقع، عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان تم استلامها، و61 سيارة حمولة 1.5 طن تم تسليمها، وعدد 100 سيارة حمولة 1 طن ، تم تسليمها من اجمالي 250 سيارة مجهزة للتسليم في المرحلة الحالية وجارٍ تسليم باقي السيارات.

تطوير 6 مطاحن بتكلفة 308 ملايين جنيه

وأضاف المصيلحي، أن في قطاع المطاحن، تم تطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه.

وأشار المصيلحي ، إلى أنه تمت زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه .

رفع كفاءة 21 صومعة بتكلفة 60 مليون جنيه

وأوضح المصيلحي، أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتبعها 6 شركات مطاحن، وهي مطاحن شمال القاهرة، ومطاحن شرق الدلتا، ومطاحن ومخابز الاسكندرية، مطاحن مصر العليا، مطاحن جنوب القاهرة، مطاحن مصر الوسطي.