وزير التموين: تطوير 20 مركز خدمة بنهاية فبراير 2021

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري استكمال أعمال التطوير بعدد 20 مركز خدمة تنتهي بنهاية فبراير 2021، ليصبح عدد المراكز المطورة 300 مركز خدمة، ومستهدف الانتهاء من استكمال المشروع بنهاية يونيو 2022، من خلال اعتمادات موازنة العام المالي 2021 / 2022 .

قال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة للمواطنين في 26 محافظة، من إجمالي مراكز الخدمة المستهدف تطويرها على مستوى الجمهورية بعدد 535 مركزً، حيث تمتلك وزارة التموين نحو 1412 مكتبا تموينيا في محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة تطوير مكاتب التموين لتصبح مراكز خدمة متكاملة للمواطنين لها شروط، وهي أن تكون دور أرضي.

وأضاف المصيلحي، أنه يتم تطوير مكاتب السجل التجاري في أنحاء الجمهورية، حيث تم تطوير مكاتب سجل تجاري القاهرة ليصبح أول مكتب نموذجي، ومكتب ملحق باتحاد الصناعات المصرية، ومكتب بمجمع خدمات المستثمرين بألمنيا ، ومثله في السويس.

وتابع المصيلحي، أنه تم تطوير مكتب سجل تجاري ملحق بمجمع خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، وبورسعيد، وقنا، إضافة إلى اتاحة مكتب سجل تجاري ملحق بالغرف التجارية في محافظات سوهاج ، والسويس ، وكفر الشيخ.

وأشار المصيلحي، إلى أنه تم إنشاء 3 فروع جديدة للسجل التجاري في محافظة القاهرة في مناطق العبور، وشارع عادلي، وبنك الاسكندرية في فرع التجمع الخامس، إضافة إلى مكاتب جديدة في محافظة الغربية ببنك الإسكندرية فرع طنطا، ومحافظة الاسكندرية، بنفس البنك فرع صلاح سالم، ومحافظة الوادي الجديد في مدينة الداخلة .