اقتصاد وأسواق

وزير التموين: تطوير 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية

تطوير تلك المخازن يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي الذي يسمح بمراقبة حركة تداول السلع من وإلى تلك المخازن.
وائل كمال 1:49 م, الخميس, 15 أبريل 21 1:49 م, الخميس, 15 أبريل 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن، ويتفاوت من 4 إلى 6 أشهر، كما أن الوزارة اعتمدت في السنوات الأخيرة خطه استراتيجيه لتطوير مخازن الشركة القابضة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن.

وقال وزير التموين خلال تفقد مخزن الجملة التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، إن تطوير تلك المخازن يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي الذي يسمح بمراقبة حركة تداول السلع من وإلى تلك المخازن.

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من جانبه، أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أن المحافظه يوجد بها 1818 بدالاً تموينيًا و84 منفذ “جمعيتي”.

وأكد اللواء خالد عبدالله رئيس الشركه العامه لتجارة الجمله أن بالمحافظة 16 مجمعًا استهلاكيًا تم تطوير 5 مجمعات منها مشيرًا إلى أن عدد فروع الجملة بالمحافظة 22 مخزن جملة.

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بقلم وائل كمال

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