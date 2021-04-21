اقتصاد وأسواق

وزير التموين: تطوير تكنولوجيا صناعة اللحوم مع السودان (فيديو)

إنشاء أول شركة بين مصر والسودان للتصنيع الغذائي
محمد مجدي 11:40 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 11:40 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تطوير تكنولوجيا صناعة اللحوم مع الجانب السوداني و الممثل في شركة اتجاهات، من خلال توقيع إتفاقية اول شركة مشتركة بين مصر والسودان.

وقال المصيلحي خلال تصريحات صحفية بعد توقيع الاتفاقية اليوم الأربعاء في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن التموين استطاعت إمداد السوق باللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها لمدة 3 سنوات متواصلة.

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وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ذلك أدى إلي عدم المبالغة في سعر اللحوم المحلية وكبح أي زيادات في الأسعار .

من جانبه قال الفريق أول ركن ميرغني إدريس مدير منظومة الدفاع السودانية، أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركة اتجاهات التابعة لمنظومة الدفاع ، تؤكد على أهمية المنافع المشتركة بين البلدين .

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وأضاف إدريس، أنه سيتم الاستفادة من القدرات المصرية و السودانية و ربطها ، موضحا أن لدي السودان قدرات كثيرة و مصر لديها خبرات و قدرات في المجال الاقتصادي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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