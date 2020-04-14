اقتصاد وأسواق

وزير التموين : تطبيق حظر التجوال الكامل يتم طرحه يوميًا وتلك المميزات والعيوب

تطبيق حظر التجوال الكامل له مميزات، وهي تقليل حالات الإصابة بالفيروس ومنع وجود تجمعات للمواطنين
محمد مجدي 8:49 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 8:49 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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 كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم طرح تطبيق حظر التجوال الكامل في مصر وذلك بشكل يومي خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقال المصيلحي خلال لقاء يذاع الآن على قناة صدى البلد إن تطبيق حظر التجوال الكامل له مميزات، وهي تقليل حالات الإصابة بالفيروس ومنع وجود تجمعات للمواطنين. 

وأضاف المصيلحي أن عيوب تطبيق الحظر الكامل هو أن الضرر ستكون له تكلفة اقتصادية كبرى، قائلًا لا نستطيع دفع ثمن الأضرار الاقتصادية. 

وأوضح المصيلحي أن عجز الموازنة كان 18%، وتم تخفيضه الي 11%، واستهدفت الحكومة أن يكون 9% حاليًا ونسعى الي 8%.

وأكد المصيلحي أنه في حالة تطبيق الحظر الكامل فإنه يجب وجود أموال كافية لدفعها للمواطنين في حالة تطبيق الحظر الكامل.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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