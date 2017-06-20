وزير التموين : تصديق زيادة الدعم الحكومي في أول يوليو

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم زيادة الدعم الحكومي للبطاقات التموينية من 21 : 50 جنيها للفرد الواحد المقيد على البطاقات التموينية بداية من 1/7/2017 المقبل.

وأضاف المصيلحي في تصريح خاص لـ”المال” أن تلك الزايدة جاءت بعد توجيهات الرئيس خلال حفل الإفطار الشعبي، والذي أقيم منذ أيام بدعم المواطن المصري من خلال وزارة التموين, مؤكدا أنه لن يتم زيادة أسعار السلع التموينية.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية 19 مليون بطاقة مقيد عليها 71 مليون مواطن.