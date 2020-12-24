اقتصاد وأسواق

وزير التموين: تخفيض كيلو الدواجن المجمدة إلى 30 جنيها بدلاً من 37

الاتجاه لطرح المنتج المحلي في المجمعات الاستهلاكية
محمد مجدي 10:41 م, الخميس, 24 ديسمبر 20 10:41 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

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أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية في المجمعات الاستهلاكية لتصبح بـ 30 جنيها، بدلأ من 37 جنيها.

وقال وزير التموين في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن هناك اتجاه إلي توفير الإنتاج المحلي في المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرا إلي أنه كان يتم سابقا استيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة.

وأضاف المصيلحي أنه منذ 3 شهور ماضية لم يتم استيراد دواجن، ويوجد احتياطي 15 ألف طن دواجن مجمدة، وعند الانتهاء من طرح الدواجن المجمدة المستوردة سيتم بدء طرح الإنتاج المحلي.

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وعلمت “المال” من مصادر مسؤولة داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أنه تم ضخ كميات ضخمة من الدواجن واللحوم البرازيلية المجمدة، واللحوم السودانية الطازجة، والكبدة النيوزيلندي المجمدة، وأسماك مكرونة هولندي مجمدة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه من خلال توجيهات وزير التموين، يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلكين، حيث طرح ما يقرب من 500 إلي 600 كرتونة دواجن مجمدة، ونحو 3.5 طن لحوم وكبدة طازجة ومجمدة ، وما يقرب من 50 كيلو سمك مكرونة في كل فرع استهلاكي تابع للشركة القابضة.

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وأضافت المصادر أن سعر كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة بـ 30 جنيها بدلاً من 37 جنيها، وزنة 1100 جرام بسعر 33 جنيها، و1200 جرام بسعر 36 جنيها، وزنة 1300 جرام بسعر 39 جنيها.

كما أنه تم طرح اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو الواحد، والبرازيلي المجمد بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد، بينما كيلو الكبدة النيوزيلندي المجمدة بسعر 49.75 جنيه.

وعن الأسماك الطازجة والمجمدة، أوضحت المصادر أنه تم طرح كيلو البلطي من 17 إلي 27 جنيها، والسردين بسعر 16 جنيها، و الماكريل بسعر 36 جنيها، و المكرونة الهولندي بسعر 26 جنيها، كما يتم طرح طبق سمك فيليه زنة 400 جرام بسعر 25.80 جنيه.

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كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات الي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ جميع السلع الغذائية لشركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية، التابعين لها، مع طرح تلك السلع بأقل من مثيلاتها في الأسواق، بنسبة من 15 إلى 20% .

يذكر أن المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، تصل إلي 1300 منفذ موزعين على مستوي الجمهورية، من خلال شركات الأهرام والنيل والإسكندرية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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