وزير التموين: تخفيضات معارض أهلا رمضان تتراوح من 25 ‏إلى 30%

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30%.
وقال المصيلحي في بيان اليوم إن 1350 مجمعا استهلاكيا إضافة إلى منافذ جمعيتي سوف تشارك فى المعارض بنفس التخفيضات السابقة.
وأضاف الوزير أن السلاسل التجارية هي الأخرى سوف تشارك بركن خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات تصل إلى 30% .
وأوضح المصيلحي خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات الغذائية ومصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية أنه يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها المصريون كل عام.
وأشار إلى أن مراكز حياة كريمة سوف يكون لها نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، كما أن كل تلك المعارض التي تنشئ إضافة إلى المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة.
وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسوقية المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا.
وأضاف أن الوزارة سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام، كما حدث في الأعوام السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي الــ30%.