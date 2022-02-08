وزير التموين: تخفيضات معارض أهلا رمضان تتراوح من 25 ‏إلى 30%

أكد الدكتور علي المصيلحي‎ وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% إلى 30%.

وقال المصيلحي في بيان اليوم إن 1350 مجمعا ‏استهلاكيا إضافة إلى منافذ جمعيتي سوف تشارك فى المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة.

وأضاف الوزير أن السلاسل التجارية هي الأخرى ‏سوف تشارك بركن خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات ‏تصل إلى 30% .

وأوضح المصيلحي خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية ومصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية أنه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها ‏المصريون كل عام.

وأشار إلى أن مراكز حياة كريمة سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، كما أن كل تلك المعارض التي تنشئ إضافة إلى ‏المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏

وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة.

وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسوقية ‏المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا.

وأضاف أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام، كما حدث في الأعوام ‏السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلي الــ30%. ‏