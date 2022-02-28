وزير التموين : تحريك سعر الرغيف لن يمس الفئات الأكثر احتياجا

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم بخس سعر رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن هناك طريقين لسعر رغيف الخبز المدعم ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا ومنهم تكافل وكرامة.

يذكر أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم يصل إلى 65 قرشا ويحصل المواطن المقيد على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج علي مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم، والذي يبلغ عددهم 25 مليون مواطن.

و أضاف المصيلحي أنه يتم دراسة تجربة خلط القمح مع الشعير منذ عامين بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، حيث إن إنتاج فدان الأرض من الشعير طن فقط أو 1.1 طن، 250 ألف فدان ينتجون 250 ألف طن فقط.

وأشار المصيلحي إلى أن هناك صناعة معتمدة على هذه الزراعة، وتكلفة زراعتها في الأراضي الجديدة المستصلحة مرتفعة.

وعن الرغيف المدعم جدد المصيلحي حديثه أنه لن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا في حالة تحريك رفع سعر الخبز المدعم، كما أنه لن يتم المساس ببطاقات التموين المدرجة حاليا.