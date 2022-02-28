اقتصاد وأسواق

وزير التموين : تحريك سعر الرغيف لن يمس الفئات الأكثر احتياجا

ومنهم تكافل وكرامة
محمد مجدي 10:48 م, الأثنين, 28 فبراير 22 10:48 م, الأثنين, 28 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم بخس سعر رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن هناك طريقين لسعر رغيف الخبز المدعم ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا ومنهم تكافل وكرامة.

يذكر أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم يصل إلى 65 قرشا ويحصل المواطن المقيد على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

اقرأ أيضا  وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج علي مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم، والذي يبلغ عددهم 25 مليون مواطن.

و أضاف المصيلحي أنه يتم دراسة تجربة خلط القمح مع الشعير منذ عامين بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، حيث إن إنتاج فدان الأرض من الشعير طن فقط أو 1.1 طن، 250 ألف فدان ينتجون 250 ألف طن فقط.

اقرأ أيضا  مسئول بوزارة الزراعة: أخبار سارة ستعلن قريبا لمزارعى القمح

وأشار المصيلحي إلى أن هناك صناعة معتمدة على هذه الزراعة، وتكلفة زراعتها في الأراضي الجديدة المستصلحة مرتفعة.

وعن الرغيف المدعم جدد المصيلحي حديثه أنه لن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا في حالة تحريك رفع سعر الخبز المدعم، كما أنه لن يتم المساس ببطاقات التموين المدرجة حاليا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

محمد مجدي 10:27 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين : الاحتياطي من القمح آمن ومستهدف استلام 5.5 ملايين طنا محليا في الموسم الحالي

محمد مجدي 10:23 م, الأثنين, 28 فبراير 22

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء

السيد فؤاد 9:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22

سبينيس تفتتح أحدث فروعها بزهراء المعادي (صور)

دعاء حسني 9:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22

مسئول بوزارة الزراعة: أخبار سارة ستعلن قريبا لمزارعى القمح

ياسمين فواز 8:52 م, الأثنين, 28 فبراير 22

«إلحاق العمالة المصرية» تعلن تأسيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب ومديري شركات التوظيف

دعاء حسني 8:20 م, الأثنين, 28 فبراير 22