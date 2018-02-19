وزير التموين: تحديد سعر القمح المحلي اعتبارا من منتصف مارس

محمد مجدي: أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع ضوابط لاستلام القمح المحلى من المزارعين للموسم المقبل، لضمان إجراءات التوريد وأنه سيتم تحديد سعر المحصول منتصف مارس المقبل. وقال المصيلحي خلال افتتاح صومعة بني مزار بمحافظة المنيا، إن أسعار القمح المحلى منخفض عالميا

محمد مجدي:

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع ضوابط لاستلام القمح المحلى من المزارعين للموسم المقبل، لضمان إجراءات التوريد وأنه سيتم تحديد سعر المحصول منتصف مارس المقبل.

وقال المصيلحي خلال افتتاح صومعة بني مزار بمحافظة المنيا، إن أسعار القمح المحلى منخفض عالميا قائلا :” لا أؤيد من وجه نظرى رفع سعر القمح لخلق منافسه مع العالمي، ولكن مع زيادة أسعار القمح المحلى عن العالمي من 10 إلى15% نظرا لجودة القمح المحلى ولدعم المزارع”.

وأضاف الوزير أنه يتم استيراد ما يقرب من 6 ملايين طن قمح سنويا لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم بجانب ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلى، وأنه يتم التوسع فى إنشاء الصوامع لسلامة تخزين الأقماح.

ولفت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح خلال السنوات الماضية من زيادة إنشاء الصوامع، حيث وصلت السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.1 مليون طن بعدما كانت فى عام 2011 لا تتعدى 1.1 مليون طن وأنه من المستهدف زيادة السعة التخزينية للصوامع خلال العام الجارى إلى 3.8 مليون طن، وذلك للحفاظ على تخزين الأقماح.