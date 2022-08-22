وزير التموين : بلاش ترويج إشاعات.. السلع متوفرة و«الاحتياطي» يكفي 7 أشهر (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي مدة تصل إلي 7 اشهر ، ولا توجد أي مشكلة في طرح السلع التموينية والغذائية للمستهلكين.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد.

وأضاف المصيلحي : “عيني في عينكم كده في حد راح ملقاش ؟ ايه الحكاية.. بلاش، بلدكم بتحبكم وـمحتاجين نحب بلدنا ، بلاش ترويج الإشاعات بوعي و بدون وعي .

وتابع المصيلحي أنه لأول مرة يوجد لدينا احتياطي استراتيجي 7 شهور من القمح و الزيت واكتفاء ذاتي من الأرز والاحتياطي يغطي بعد شهر فبراير القادم 2023 .

وأكد المصيلحي أن جميع السلع متوفرة وبأسعار مناسبة للمواطنين ، موضحا أنه تم تخفيض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة للمرة الثانية في اقل من شهر حيث تبلغ حاليا 72 جنيها بدلا من 79 جنيها.