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وزير التموين : بلاش ترويج إشاعات.. السلع متوفرة و«الاحتياطي» يكفي 7 أشهر (فيديو)

أكد أنه لا توجد أي مشكلة في طرح السلع التموينية والغذائية للمستهلكين.

وزير التموين : بلاش ترويج إشاعات.. السلع متوفرة و«الاحتياطي» يكفي 7 أشهر (فيديو)
محمد مجدي

محمد مجدي

11:09 م, الأثنين, 22 أغسطس 22

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي مدة تصل إلي 7 اشهر ، ولا توجد أي مشكلة في طرح السلع التموينية والغذائية للمستهلكين.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد.

وأضاف المصيلحي : “عيني في عينكم كده في حد راح ملقاش ؟ ايه الحكاية.. بلاش، بلدكم بتحبكم وـمحتاجين نحب بلدنا ، بلاش ترويج الإشاعات بوعي و بدون وعي .

وتابع المصيلحي أنه لأول مرة يوجد لدينا احتياطي استراتيجي 7 شهور من القمح و الزيت واكتفاء ذاتي من الأرز والاحتياطي يغطي بعد شهر فبراير القادم 2023 .

وأكد المصيلحي أن جميع السلع متوفرة وبأسعار مناسبة للمواطنين ، موضحا أنه تم تخفيض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة للمرة الثانية في اقل من شهر حيث تبلغ حاليا 72 جنيها بدلا من 79 جنيها.
محمد مجدي

محمد مجدي

11:09 م, الأثنين, 22 أغسطس 22