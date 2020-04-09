وزير التموين: بدء معرض أهلا رمضان 10 أبريل ولمدة شهر في 1800 منفذ

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء بدء عمل معرض أهلا رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 ولمدة شهر حتي 10 مايو 2020 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم، ونظرا لإلغاء جميع المعارض، فقد عقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم الاتفاق مع أكثر من 79 شركة لوضع آلية بديلة لمعارض أهلا رمضان، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة المحافظات.

وقال وزير التموين إن عدد منافذ ومعارض أهلا رمضان تصل هذا العام إلي 1800 منفذ بزيادة كبيرة عن العام الماضي.

وتضم على سبيل المثال 60 منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و50 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة إضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخري.

ونوه الدكتور علي المصيلحي إلى أنه تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بمعرض أهلا رمضان يحتوى على جميع عناوين منافذ أهلا رمضان ومتوقع أن يتم إطلاقة مطلع الاسأوع القادم

وأوضح الوزير أن معرض أهلا رمضان يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.

وتوجه المصيلحي بالشكر إلى كافة العاملين بوزارة التموين وجهاتها التابعة وكل مديريات التموين، الذين كانوا دائماً على أهبة الاستعداد والعمل المتواصل ودون توقف سواء في مجال المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية وفروع شركتي الجملة لضمان توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وأشار الوزير إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون رغيف خبز يوميا .