وزير التموين: بدء تنفيذ المنظومة الجديدة للخبز

- إعادة توزيع القوة الرقابية على المطاحن والمخابر والبقالينمحمد مجديعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، اليوم السبت، مع مديري مديريات التموين بالمحافظات، بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة تنفيذ دورة العمل لمنظومة الخبز الجديدة.وقال المصيلحي، في بيان صحفي، إن

– إعادة توزيع القوة الرقابية على المطاحن والمخابر والبقالين



محمد مجدي

عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، اليوم السبت، مع مديري مديريات التموين بالمحافظات، بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة تنفيذ دورة العمل لمنظومة الخبز الجديدة.

وقال المصيلحي، في بيان صحفي، إن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابر بدفع قيمة القمح والدقيق على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسئولياته والتنافس من أجل جذب المستفيدين.

ووجه المصيلحي، مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد، مشيراً إلى أن أسعار الخبز ثابته دون تعديل بـ5 قروش للرغيف الواحد، كما أن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز.

وشدد المصيلحي، على إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف تواجد المفتشين في المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل، وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.

يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، سيعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم، مع أصحاب المخابز والمطاحن، بالوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل المنظومة الجديدة.