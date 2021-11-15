اقتصاد وأسواق

وزير التموين : بدء تطبيق قرار «لجنة كورونا» على العاملين والمترددين على الوزارة

وأضاف أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة معاون الوزير، أن ديوان عام الوزارة كان قد شهد تواجد عدد من ‏اللجان الطبية قبل ذلك لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
محمد مجدي 7:07 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 7:07 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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أكد ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حصول العاملين ‏بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان ‏عام الوزارة اليوم لتطعيم جميع العاملين بالوزارة.

وقال المصيلحى إنه وجّه، اليوم، ‏بالبدء في تنفيذ قرار منع دخول أي من العاملين دون حصولهم على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة معاون الوزير، أن ديوان عام الوزارة كان قد شهد تواجد عدد من ‏اللجان الطبية قبل ذلك لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وأشار إلى أن ‏عدد اللجان الطبية التي تواجدت في الوزارة، خلال الفترة الماضية، وصل إلى ‏لجنتين، إضافة إلى اللجنة التي حضرت، اليوم، لتطعيم العاملين بالوزارة.

ونوه ‏كمال بأن الدكتور علي المصيلحي وجه مديريات التموين ‏بتنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بالتأكد من تلقى العاملين ‏اللقاح المضاد لفيروس كورونا.‏

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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