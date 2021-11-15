وزير التموين : بدء تطبيق قرار «لجنة كورونا» على العاملين والمترددين على الوزارة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حصول العاملين بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان عام الوزارة اليوم لتطعيم جميع العاملين بالوزارة.
وقال المصيلحى إنه وجّه، اليوم، بالبدء في تنفيذ قرار منع دخول أي من العاملين دون حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأضاف أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن ديوان عام الوزارة كان قد شهد تواجد عدد من اللجان الطبية قبل ذلك لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأشار إلى أن عدد اللجان الطبية التي تواجدت في الوزارة، خلال الفترة الماضية، وصل إلى لجنتين، إضافة إلى اللجنة التي حضرت، اليوم، لتطعيم العاملين بالوزارة.
ونوه كمال بأن الدكتور علي المصيلحي وجه مديريات التموين بتنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بالتأكد من تلقى العاملين اللقاح المضاد لفيروس كورونا.