وزير التموين : بدء تطبيق قرار «لجنة كورونا» على العاملين والمترددين على الوزارة

وأضاف أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة معاون الوزير، أن ديوان عام الوزارة كان قد شهد تواجد عدد من ‏اللجان الطبية قبل ذلك لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أكد ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حصول العاملين ‏بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان ‏عام الوزارة اليوم لتطعيم جميع العاملين بالوزارة.

وقال المصيلحى إنه وجّه، اليوم، ‏بالبدء في تنفيذ قرار منع دخول أي من العاملين دون حصولهم على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة معاون الوزير، أن ديوان عام الوزارة كان قد شهد تواجد عدد من ‏اللجان الطبية قبل ذلك لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن ‏عدد اللجان الطبية التي تواجدت في الوزارة، خلال الفترة الماضية، وصل إلى ‏لجنتين، إضافة إلى اللجنة التي حضرت، اليوم، لتطعيم العاملين بالوزارة.

ونوه ‏كمال بأن الدكتور علي المصيلحي وجه مديريات التموين ‏بتنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بالتأكد من تلقى العاملين ‏اللقاح المضاد لفيروس كورونا.‏