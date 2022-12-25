وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 6 فبراير 2023 ولمدة شهر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى الأوكازيون الشتوي لعام 2023، على أن يبدأ يوم 6 فبراير 2023 ولمدة شهر من تاريخه.

ونص القرار على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على إذن ‏مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم.

وأكد وزير التموين أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بها بيان عن ‏الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير ، بأن الهدف من الأوكازيون تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

وأضاف أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضا.

وطالب المتحدث ‏الرسمي المحال ‏التجارية بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية ومن المتوقع أن يصل عدد المحال ‏التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجاري.