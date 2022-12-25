وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 6 فبراير 2023 ولمدة شهر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي لعام 2023، على أن يبدأ يوم 6 فبراير 2023 ولمدة شهر من تاريخه.
ونص القرار على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على إذن مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم.
وأكد وزير التموين أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير ، بأن الهدف من الأوكازيون تنشيط التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد على السلع.
وأضاف أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضا.
وطالب المتحدث الرسمي المحال التجارية بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم للدخول في موسم التصفية ومن المتوقع أن يصل عدد المحال التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجاري.