وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان مطلع أبريل بتخفيضات تصل إلى 30%

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا العام سوف يشهد انتشارا كثيفا لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات من 25: 30%.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية.

وطالب المصيلحي الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأشار المصيلحي، في بيان اليوم إلى أنه من المخطط بدء تلك المعارض في مطلع شهر أبريل على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة ١٠ أيام.

وأضاف وزير التموين، أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سوف تراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

وأشار إلى أن منافذ جمعيتي التي يصل عددها إلى 6000 منفذ سوف تشارك في معارض أهلا رمضان هذا العام، مؤكداً أن المعارض سوف تشمل كل أنواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكل مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

وأكد المصيلحي وجود تنسيق كبير مع المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وكشف وزير التموين خلال لقائه بالموردين أن السلاسل التجارية سوف تشارك أيضاً هذا العام في معارض أهلاً رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.

وشدد المصيلحي على ضرورة التزام جميع المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر فى الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.