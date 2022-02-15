وزير التموين: انخفاض كميات القمح المستورد 500 ألف طن العام المالي الجاري

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن تراجع حجم كميات القمح المستوردة منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن بنحو 500 ألف طن قمح، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.2 شهر، منوها بأنه سيتم بدء موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل بكميات مستهدفة تبلغ نحو 4.5 مليون طن قمح.

وقال المصيلحي في تصريحات على هامش المنتدى الأول للاستثمار والتجارة “استثمر”، إن خفض كميات القمح المستورد، للعام المالي الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، يرجع إلى انضباط صرف الأقماح، واعتماد منظومة التحكم وإدارة سلعة القمح وإنتاج رغيف الخبز.

وأضاف أن التحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، حيث يوجد لدي وزارة التموين الآن برنامج الكتروني يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي.

وتابع وزير التموين : من ثم معرفة عدد المنصرف من الأرغفة، وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه.

وأشار إلى إنتاج وزارته من خلال المخابز البلدية من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا لصالح البطاقات التموينية.

وشدد المصليحي على انتهاء مفهوم حصول المخبز على حصص من الدقيق، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح، واستلام المخابز الدقيق من المطحن، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف.