أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية المُشكله بالوزارة والمديريات التموينية قد بدأت أعمالها اليوم لمتابعه معدلات توريد القمح المحلى لموسم 2022 .

و قال المصيلحي في بيان اليوم أن كافة اللجان انتظمت فى عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر وبدأت بالفعل اللجان فى استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعي المزارع المصري علي توريد الاقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

كما أن الوزارة استعدت جيدًا لموسم التوريد هذا العام بتجهيز اكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد اعتبارًا من اليوم وحتي نهاية اغسطس 2022 .

واضاف المصيلحي أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 من التوريد ، موضحا أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين.

و أكد المصيلحي أن الوزاره تستهدف هذا العام استقبال ما يقرب من 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات سوف ترفع تقرير يومى للدكتور على المصيلحى لمتابعة عمليات توريد القمح المحلى.