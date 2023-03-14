وزير التموين: الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق كارت الخبز لغير حاملي البطاقات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، إنه لا جديد في منظومة كارت الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي غير مناسب حاليًّا للتطبيق، خاصة أن شهر رمضان يشهد تراجعًا في معدلات استهلاك الخبز.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي، أنه تم تأجيل تطبيق منظومة كارت الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية لتوفير أكبر قدر من التأمين للشبكة المالية.

وأكد المصيلحي أن التضخم في الأسعار الحالي ليس كله داخليًّا إنما 80% منه خارجي، منوهًا بأن أسعار الزيت عالميًّا شهدت ارتفاعًا في الأسعار من 750 دولارًا إلى 1370 دولارًا ثم إلى 1700 دولار للطن.

ونوه أنه بالرغم من زيادة أسعار القمح عالميًّا فإن بعض المنتجين المحليين حافظوا على أسعار كيلو المكرونة عند مستوى تتراوح من 15 إلى 16 جنيهًا.

ودعا المصليحي المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء، خاصة أن جميع السلع متوافرة، والمخزونات آمنة.