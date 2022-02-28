اقتصاد وأسواق

وزير التموين: الناس صادقة في ارتفاع الأسعار وسيستمر وجزء كبير منه مستورد من الخارج

أوضح أن معدل التضخم في مصر بلغ 8% ، ووصل في أمريكا إلى 7.5% .
محمد مجدي 12:18 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 12:18 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المواطنين صادقون في ارتفاع الأسعار الذي سيستمر ، مؤكدا أن جزءا كبيرا منه مستورد من الخارج.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج علي مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح أن الدول الأجنبية عالجت أزمة كورونا بطريقة حادة جدا نتيجة توقف الزراعة و المصانع مما أدي إلى خفض حجم الإنتاج و ما يثبت ذلك هو حجم الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات إلى أوروبا والتي شهدت زيادة 15٪.

اقرأ أيضا  العملات المشفرة تعمق خسائرها تزامنا مع الهجوم الروسي على أوكرانيا

وأضاف المصيلحي أن مصر قامت بمعالجة أزمة كورونا بشكل جيد جداً و لكن حدث تضخم عالمي مما أدي الي ارتفاع الأسعار عالميا .

وتابع وزير التموين علي المصليحي أن ذلك نتيجة تعويض الخسائر و التي أثرت على مصر بشكل مباشر ، مشيرا إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ 8% ، ووصل في أمريكا إلى 7.5% .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-2-2022 وعيار 21 يرتفع جنيهين

وقال المصيلحي: “الناس صادقة هناك ارتفاع في الأسعار و لكن جزء كبير منه مستورد من الخارج، و للأسف آه ارتفاع الأسعار مستمر”.

وكان وزير المالية محمد معيط وزير المالية التقى مؤخرا مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة.

وأوضح ن إعلان البنك الدولى، فى آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% بحلول يونيو 2022، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى.

اقرأ أيضا  «المالية»: معدلات النمو بالنصف الأول من العام المالي الأعلى منذ 20 عاما

ودعا إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

المصيلحي: استكمال بيانات أفراد البطاقات التموينية سيكون عبارة عن إقرار إجباري

محمد مجدي 11:29 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين: نعمل على رفع كفاءة إدارة الدعم وأمواله للمستحقين

محمد مجدي 11:20 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين : تحريك سعر الرغيف لن يمس الفئات الأكثر احتياجا

محمد مجدي 10:48 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين يكشف أسباب إلغاء مناقصة استيراد القمح

محمد مجدي 10:27 م, الأثنين, 28 فبراير 22

وزير التموين : الاحتياطي من القمح آمن ومستهدف استلام 5.5 ملايين طنا محليا في الموسم الحالي

محمد مجدي 10:23 م, الأثنين, 28 فبراير 22

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء

السيد فؤاد 9:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22