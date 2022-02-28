وزير التموين: الناس صادقة في ارتفاع الأسعار وسيستمر وجزء كبير منه مستورد من الخارج

أوضح أن معدل التضخم في مصر بلغ 8% ، ووصل في أمريكا إلى 7.5% .

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المواطنين صادقون في ارتفاع الأسعار الذي سيستمر ، مؤكدا أن جزءا كبيرا منه مستورد من الخارج.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج علي مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح أن الدول الأجنبية عالجت أزمة كورونا بطريقة حادة جدا نتيجة توقف الزراعة و المصانع مما أدي إلى خفض حجم الإنتاج و ما يثبت ذلك هو حجم الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات إلى أوروبا والتي شهدت زيادة 15٪.

وأضاف المصيلحي أن مصر قامت بمعالجة أزمة كورونا بشكل جيد جداً و لكن حدث تضخم عالمي مما أدي الي ارتفاع الأسعار عالميا .

وتابع وزير التموين علي المصليحي أن ذلك نتيجة تعويض الخسائر و التي أثرت على مصر بشكل مباشر ، مشيرا إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ 8% ، ووصل في أمريكا إلى 7.5% .

وقال المصيلحي: “الناس صادقة هناك ارتفاع في الأسعار و لكن جزء كبير منه مستورد من الخارج، و للأسف آه ارتفاع الأسعار مستمر”.

وكان وزير المالية محمد معيط وزير المالية التقى مؤخرا مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة.

وأوضح ن إعلان البنك الدولى، فى آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% بحلول يونيو 2022، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى.

ودعا إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.