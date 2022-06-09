وزير التموين: المعارض سياسة توسعت فيها الدولة لتنشيط التجارة الداخلية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تمتلك قلاع كبيرة لصناعه السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية .

وأشار خلال افتتاحه المعرض الرسمى للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وتجهيزات المطابخ أن فلسفه تلك المعارض التى توسعت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم فى تنشيط التجارة الداخلية والتخفيف على المواطنين بالتخفيضات الموجودة بها والتى تصل فى بعض المعارض إلى 50%.

وأبدى وزير التموين والتجارة الداخلية سعادته من جودة المعروضات الموجودة بالمعرض والتخفيضات الموجودة به ووجود مايصل إلى 75% من المعروضات لشركات مصرية.

كما أثنى المصيلحى على التخفيضات الموجودة مؤكدا أن جودة الإنتاج والتخفيضات الموجودة بها تأتى فى صالح الكل من المصنع الذي ستشهد صناعته رواج والمواطن الذي سيستفيد بالتخفيضات.

يذكر أن المعرض سيفتح أبوابه يوميا من الحادية عشر صباحا حتى التاسعه مساء في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويشارك فيه 50 شركة ، والمعرض مستمر حتى الثانى عشر من الشهر الجارى بتخفيضات تصل إلى 50% فى الكثير منها.