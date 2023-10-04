وزير التموين: المشروعات التي تم عرضها في «حكاية وطن» تؤكد الإنجاز الكبير بجميع المجالات

ثمن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود التي تمت لإنجاح مؤتمر “حكاية وطن “بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتًا إلي أن المشروعات التي تم عرضها تؤكد الإنجاز الكبير في جميع المجالات.

وأشارت “التموين” في بيان اليوم، إلي حرص الرئيس السيسي علي التعقيب خلال استعراض الإنجازات يؤكد مدي اهتمامه بمتابعة جميع المشروعات المتعلقة بحياة المواطن، ويتابع بشكل مستمر الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية وسبق ووجه الرئيس بضرورة استمرار وجود مخزون من كافة السلع الأساسية تكفي 6 أشهر.

وأضاف المصيلحي أن مؤتمر “حكاية وطن” تميز بالشفافية والمصارحة مع المواطن فهو كشف حساب عن ما أنجزته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتي يكون لدي المواطن الوعي الكامل بما تم تحقيقه علي أرض الواقع من مشروعات في مختلف قطاعات الدولة المختلفة.

وتابع المصيلحي المؤتمر قدم ما شهدته مصر من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة تمت في وقت قياسي، كما أكد مؤتمر “حكاية وطن” حرص الدولة المصرية علي تفعيل المشاركة المجتمعية والمصارحة والشفافية وتعزيز الحوار الوطني.

ويكمل: بالإضافة الي استعراض جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر حملت العديد من الرسائل الهامة ورؤية الدولة في الفترة المقبلة.