وزير التموين : المالية توفر 16 مليار جنيه مخصصات لموسم القمح الحالي

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة جهزت 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين – المزارعين ) لمحصول القمح المحلي هذا العام بعد 72 ساعة من التوريد، منوهاً إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة جهزت 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، وأشار الى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفه لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.

وأوضح المصيلحى في بيان اليوم، إن مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021 ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وكشف المصيلحى عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضوا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.

وفى سياق متصل أكد المصيلحي أن موسم التوريد سيبدأ اعتباراً من 15 أبريل وحتى 15 يوليو 2021 لمدة ثلاثة أشهر، كما تم البدء فى الوادي الجديد وجنوب الوادي اعتباراً من أمس 3 أبريل نظراً للظروف الجوية.

وأضاف وزيرالتموين، أنه وجه جميع المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ.

ولفت إلى أن عمليات تسليم الأقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين.

وأشار المصيلحى إلى أنه من المتوقع استقبال حوالى أربعة ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن صومعة الصالحية بالشرقية والتى تصل طاقتها التخزينية إلى 90 ألف طن وصومعة أبو صوير بالإسماعيلية سوف تدخل موسم التوريد هذا العام.

مشيرا إلى أن نقاط استلام الأقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام قد أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين – المزارعين.

وأكد باسيلى أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة ستنقل تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.