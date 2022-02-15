وزير التموين : المؤسسة الإسلامية ساهمت في توفير احتياطي إستراتيجي كبير من السلع الأساسية

أكد أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على الدولة المصرية بفضل المخزون الاستراتيجي من القمح، وقرب حلول موسم التوريد المحلي للمحصول

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ساهمت في توفير احتياطي إستراتيجي كبير من السلع الأساسية، حيث وفّرت 2.1 مليار دولار لتوفير 3 ملايين طن قمح خلال 2021.

وأضاف المصيلحي، على هامش توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة، لصالح مصر خلال 2022، أن المؤسسة دعمت مصر أيضًا في توفير 300 ألف طن سكر مستورد، موضحًا أن المؤسسة دعمت توفير 428 ألف طن زيت خام خلال العام الماضي.

وأكد وزير التموين أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على الدولة المصرية بفضل المخزون الاستراتيجي من القمح، وقرب حلول موسم التوريد المحلي للمحصول، ما سيسهمان في تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى شهر أكتوبر المقبل.