وزير التموين : اللحوم السودانية مفيهاش دهون وجربتها بنفسي (فيديو)

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اللحوم السودانية التى تستوردها مصر جيدة جدا، قائلا: ميزتها مافيهاش دهون، وأنا جربتها بنفسي، وسعر كيلو اللحوم الطازجة بقيمة 85 جنيها للكيلو منذ 3 سنوات ، ولم يتغير سعرها .

وقال المصيلحي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، إن الوزارة بصدد إنشاء شركة مع الأشقاء فى السودان وبالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، لتربية الأبقار وإحداث نوع من التوأمة فى كل التفاصيل المختلفة، حتى يكون هناك نوع من التكامل بين مصر والسودان فى هذا المشروع.

وأضاف وزير التموين ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرار بشأن اصدار بطاقات تموينية للأسر الأولي بالرعاية ، إضافة إلى ذلك فإن تظلمات بطاقات التموين لا تزال متاحة ويتم استقبالها على مدار 24 ساعة.