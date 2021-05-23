اقتصاد وأسواق

وزير التموين : القيادة السياسية وجهت بدعم زراعة المحاصيل الزيتية

10500 جنيه سعر طن بذرة عباد الشمس
محمد مجدي 8:18 م, الأحد, 23 مايو 21 8:18 م, الأحد, 23 مايو 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن القيادة السياسية وجهت بدعم زراعة المحاصيل الزيتية فى الفترة المقبلة، موضحا أن الأزمة فى مصر هى فى البذور الزيتية ولكن ليس لدينا أزمة فى مصانع التكرير مطلقا.

وقال المصيلحي ، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أنه تم تشجيع القطاع الخاص بعمل المعاصر فى الفترة الماضية حتى أصبح لدينا طاقة عصر تغطى احتياجات جمهورية مصر العربية بالكامل.

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واضاف وزير التموين أن من خلال ذلك لا نواجه أزمة صناعة زيت ونحن نستورد الزيت خام ثم يتم تكريره ، ولذلك كان يجب علينا تشجيع المزارع لزراعة المحاصيل الزيتية ونحن كوزارة تموين نأخذ بذرة عباد الشمس من المزارع بقيمة 10 آلاف و500 جنيه للطن.

وأشار المصيلحي الي أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على زيادة المساحة المنزرعة فى السودان بالمحاصيل الزيتية لمصر مقابل حصول السودانيين على محاصيل أخرى مصرية عن طريق التبادل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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