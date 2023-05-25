وزير التموين: العالم يعيد النظر في مفهوم «العولمة» بعد اضطراب سلاسل الإمداد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الحبوب شهدت إرتفاع منذ إندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، نتيجة إنتاج الدولتين أكثر من 30% من اجمالي حجم انتاج الحبوب عالميًا، و30% من إنتاج الزيوت عالميًا.

وقال المصيلحي خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي، أن مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأضاف المصيلحي أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي تباعًا إلي زيادة أسعار السكر والزيوت حيث انها تدخل في صناعة للطاقة، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت تشغل تفكير العالم حيث أصبح العالم يعيد النظر في مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت.

وأوضح المصيلحي أن الانفتاح الاقتصادي أو وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء في تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن فضلا عن الاعتماد على سلاسل امداد قصيرة.

وأكد وزير التموين أن التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك اوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.